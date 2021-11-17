Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта разработал лекарство от COVID-19

Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) Российской академии наук (РАН) разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Об этом 17 ноября рассказал директор института академик Александр Макаров на совещании у Владимира Путина по развитию генетических технологий.

По его словам, специалисты год назад сообщили о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови пациентам в тяжелом состоянии. После этого, используя тест-систему ученые ИМБ вместе с медиками ФМБА и специалистами Сибирского отделения РАН создали препарат на основе моноклональных антител. Лекарство нейтрализует коронавирус, в том числе его «Дельта»- и «Гамма»-штаммы, объяснил Макаров.

Эффективность лекарства доказана в ходе лабораторных испытаний.

«Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата «Регенерон», — добавил директор Института молекулярной биологии.

15 ноября иммунолог Александр Чепурнов назвал две технологии, по которым в настоящее время ведутся разработки препаратов от коронавируса, способных прервать развитие инфекции на ранних стадиях. В США тестируются и показывают себя достаточно эффективно ингибиторы протеаз. Препарат на основе малых интерферирующих РНК исследуется в России.

Первый отечественный инъекционный препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» (фавипиравир) был зарегистрирован 12 ноября. Фавипиравир синтезировали для лечения инфекций, вызванных РНК-содержащими вирусами. Он показал свою эффективность против вирусов гриппа, в частности птичьего гриппа, а также других инфекций.

«Арепливир» в форме таблеток был разработан в прошлом 2020 году и производится на заводе «Биохимик» в Саранске.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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