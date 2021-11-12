Зарегистрирован первый инъекционный российский препарат для лечения COVID-19

В России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат для лечения COVID-19 «Арепливир». Об этом сообщил разработчик ГК «Промомед» 12 ноября.

«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19»,— сказали в пресс-службе.

Ранее, 11 ноября, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российские ученые разрабатывают лекарство, способное подавлять размножение коронавируса, подходящее для лечения пациентов в тяжелом состоянии. Начало проведения клинических испытаний нового препарата намечено на январь 2022 года, а окончание — через три-четыре месяца.

10 ноября Гинцбург рассказал о разработке препарата из антител для лечения заболевших COVID-19. Он подчеркнул, что испытания препарата начнутся также в январе следующего года.

15 октября в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили, что препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «Мир-19» будет зарегистрирован до конца этого года. Отмечалось, что все необходимые документы, в том числе промежуточный отчет по проведению второй фазы клинических исследований, были поданы в Минздрав РФ.

7 сентября начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко допустила, что препарат «Мир-19» будет эффективен при использовании его в качестве постконтактной профилактики. По ее словам, для более уверенного ответа на этот вопрос необходимо провести дополнительные клинические исследования.

В мае 2020 года первый в мире препарат на базе фавипиравира, рекомендованный для лечения коронавируса, «Авифавир» был зарегистрирован Минздравом. Фавипиравир был синтезирован для лечения инфекций, вызванных РНК-содержащими вирусами. Он показал свою эффективность против вирусов гриппа, в том числе птичьего гриппа, а также других инфекций. Препарат блокирует размножение вирусов, которое и вызывает тяжелые клинические проявления болезни.

В России зарегистрировано следующие препарата для лечения коронавируса: «Авифавир» (Исследовательский институт мимического разнообразия), «Арепливир» («Биохимик») и «Коронавир» («Р-Фарм»). В марте этого года Минздрав одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний «Ковидолека». Закончить клинические исследования планируют 31 декабря 2022 года.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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