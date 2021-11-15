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Иммунолог рассказал о разработке препаратов для прерывания COVID-19

Иммунолог Чепурнов назвал две технологии по разработке препаратов для прерывания COVID-19
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Иммунолог Александр Чепурнов назвал в понедельник, 15 ноября, две технологии, по которым в настоящее время ведутся разработки препаратов от коронавируса, способных прервать развитие инфекции на ранних стадиях.

Так, в США тестируются и показывают себя достаточно эффективно ингибиторы протеаз. Вторая технология — препарат на основе малых интерферирующих РНК. Он исследуется в России. По словам Чепурнова, технология является новейшей и пока никаких данных о ее эффективности нет.

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Чепурнов отметил, что на сегодняшний день наиболее эффективной разработкой в части препаратов, способных прервать развитие коронавируса, считается технология ингибиторов протеаз. Подобный метод лечения использовался в лечении гепатита С и хорошо себя показал.

«Когда вирус попадает в клетку и начинает с ее помощью выстраивать свои белки, он их выстраивает в сплошную ленту. После этого протеазы, которые в большинстве случаев записаны в его геноме, ее разрезают на конкретные правильные белки, из которых затем комплектуются вирусы. Если ингибировать, то есть остановить, эти протеазы, то тогда вот эта лента останется лентой и не из чего будет формироваться новым вирионам», — рассказал иммунолог в беседе с порталом Lenta.Ru.

По сведениям Чепурнова, в США лекарство уже прошло второй и третий этапы разработки.

При этом ученый считает, что вторая технология, развитие которой может дать хорошие результаты, — это разработка препарата на основе малых интерферирующих РНК.

«Это еще одна технология. Интерферирующих РНК, то есть небольшие участки РНК, которые, заступая на информационную РНК самого коронавируса, блокируют его считывание и таким образом парализуют воспроизводство вируса», — сказал он.

По словам Чепурнова, о разработке такого типа ранее сообщала бывший министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Ранее эту технологию применяли только в исследовательских работах, и пока невозможно говорить о ее эффективности. «Никто по этому пути пока не пошел, кроме Скворцовой. Что получится — мы увидим на практике», — отметил он.

Ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России подходит к завершению разработка препарата, который способен остановить развитие COVID-19, сообщается на сайте aif.ru.

Глава Минздрава добавил, что конкретнее, о каком препарате идет речь, он скажет только после завершения испытаний.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что производство препарата от COVID-19 «Арепливир» в инъекциях начнется в декабре.

Первый отечественный инъекционный препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» (фавипиравир) был зарегистрирован 12 ноября. Фавипиравир был синтезирован для лечения инфекций, вызванных РНК-содержащими вирусами. Он показал свою эффективность против вирусов гриппа, в частности птичьего гриппа, а также других инфекций.

«Арепливир» в форме таблеток был разработан в прошлом, 2020 году и производится на заводе «Биохимик» в Саранске.

15 октября в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили, что препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «Мир-19» будет зарегистрирован до конца этого года. Сообщалось, что все необходимые документы, включая промежуточный отчет по проведению второй фазы клинических исследований, были поданы в Минздрав РФ.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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