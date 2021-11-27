Гинцбург назвал сроки регистрации препарата от COVID-19 из антител

Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител может быть зарегистрирован в конце следующего года. Об этом в субботу, 27 ноября, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург отметил, что исследование препарата начнется в начале 2022 года. Он указал, что президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости ускорить создание подобных препаратов для лечения коронавируса.

«Да и наш институт уже разрабатывает не только коктейль из моноклональных антител, который мы начнем испытывать в первых числах наступающего [года]. Это безумных денег стоит. Но тем не менее правительство Москвы закупает этот препарат для лечения беременных женщин», — сказал Гинцбург в эфире канала «Россия-1».

Гинцбург уточнил, что перед учеными также стоит задача создать препарат, который бы подавлял размножение вируса.

Днем ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что специалисты проверяют российские вакцины от коронавируса на эффективность против новых штаммов.

В тот же день глава ведомства, отвечая на вопрос «Известий», рассказал, что мониторинг штаммов COVID-19 на территории России ведется регулярно, два учреждения в стране вошли в список аккредитованных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом глава Минздрава прокомментировал сведения о новом штамме коронавируса B.1.1.529, ранее выявленном в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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