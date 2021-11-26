Мурашко отметил регулярный мониторинг штаммов COVID-19 в России

Мониторинг штаммов COVID-19 на территории России ведется регулярно, два учреждения в стране вошли в список аккредитованных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос «Известий».

Таким образом глава Минздрава прокомментировал сведения о новом штамме коронавируса B.1.1.529, ранее выявленном в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

«Мониторинг штаммов на территории РФ ведется регулярно. Два учреждения в РФ вошли в список аккредитованных по мониторингу ВОЗ. Одновременно проводится тестирование на эффективность и протективность вакцин против новых штаммов», — отметил Мурашко.

Он напомнил, что в понедельник, 29 ноября, стартует Всемирная ассамблея здравоохранения, поэтому подобные вопросы также будут в повестке по противодействию новых штаммов и в целом по COVID-19.

«Министерство здравоохранения активно информирует всех о вопросах безопасности лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции. Поэтому, пожалуйста, следите за сайтом «стопкоронавирус.рф» и материалами Министерства здравоохранения», — призвал глава ведомства.

Ранее в этот день профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что новый штамм B.1.1.529 относится к вызывающим беспокойство. По его словам, для понимания полноты ситуации не хватает сведений о распространении коронавируса в Африке в целом.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов накануне заявил, что в РФ этот штамм коронавируса пока не обнаружен. Он также отметил эффективность российских вакцин против коронавируса.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Препарат был зарегистрирован в мае, он не требует специальных условий для хранения и логистики и эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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