Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Меркель проводят с должности канцлера ФРГ под песню панк-рокерши
Мир
Россия, Индия и КНР заявили о солидарности в укреплении глобальной стабильности
Мир
«Спутник V» проверят на эффективность к южноафриканскому штамму ковида
Мир
Зеленский заявил о желании «закончить войну» в Донбассе
Мир
Самолет с главой МИД Швейцарии сел в московском Домодедово
Общество
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет
Мир
Путин и Алиев обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Общество
Суд в Москве признал незаконной пропаганду езды без номеров
Общество
Правительство приняло транспортную стратегию РФ до 2030 года
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 51,8%
Сюжет:

Мурашко отметил регулярный мониторинг штаммов COVID-19 в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мониторинг штаммов COVID-19 на территории России ведется регулярно, два учреждения в стране вошли в список аккредитованных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос «Известий».

Таким образом глава Минздрава прокомментировал сведения о новом штамме коронавируса B.1.1.529, ранее выявленном в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Укольное ушко: бизнес США попросил Госдеп признать «Спутник V»
Американская торговая палата обратилась к властям в Вашингтоне с просьбой облегчить деловые поездки для вакцинированных

«Мониторинг штаммов на территории РФ ведется регулярно. Два учреждения в РФ вошли в список аккредитованных по мониторингу ВОЗ. Одновременно проводится тестирование на эффективность и протективность вакцин против новых штаммов», — отметил Мурашко.

Он напомнил, что в понедельник, 29 ноября, стартует Всемирная ассамблея здравоохранения, поэтому подобные вопросы также будут в повестке по противодействию новых штаммов и в целом по COVID-19.

«Министерство здравоохранения активно информирует всех о вопросах безопасности лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции. Поэтому, пожалуйста, следите за сайтом «стопкоронавирус.рф» и материалами Министерства здравоохранения», — призвал глава ведомства.

Ранее в этот день профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что новый штамм B.1.1.529 относится к вызывающим беспокойство. По его словам, для понимания полноты ситуации не хватает сведений о распространении коронавируса в Африке в целом.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов накануне заявил, что в РФ этот штамм коронавируса пока не обнаружен. Он также отметил эффективность российских вакцин против коронавируса.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Препарат был зарегистрирован в мае, он не требует специальных условий для хранения и логистики и эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021