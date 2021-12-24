Ученый оценил эффективность препарата от COVID-19 на основе антител

Моноклональными антителами можно лечить не только коронавирус, но и другие инфекции, однако сложность заключается в трудоемкости и стоимости их производства. Об этом «Известиям» рассказал старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета (УрФУ) Михаил Болков.

24 декабря директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител, который разрабатывают специалисты центра, эффективен, в частности, против нового штамма «Омикрон». Он уточнил, что клинические исследования в центре планируют начать после новогодних праздников. А в течение трех месяцев, согласно планам, их намерены завершить.

«Моноклональными антителами можно лечить различные инфекции, а не только ковид. Вопрос в трудоемкости и стоимости их производства. Во-первых, нужно подобрать нужный тип антитела (как ключ к замку, если ключ — это антитело, а замок — антиген, то есть молекула вируса, как пример). Во-вторых, нужно произвести их в нужном качестве в промышленных масштабах. По идее, если моноклональные противовирусные препараты появятся в руках у врачей, это будет эффективнее, чем собирать их из крови переболевших», — выразил мнение Болков.

Он также добавил, что в качестве экстренного средства или препарата для эффективного уменьшения дозы вируса в человеке это должно быть «очень обнадеживающе и перспективно».

23 декабря Гинцбург заявил, что новый препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител может быть зарегистрирован в конце следующего года. По его словам, исследование лекарства начнется в начале 2022 года.

До этого, 17 ноября, стало известно, что специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) Российской академии наук (РАН) разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Эффективность лекарства доказана в ходе лабораторных испытаний.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.