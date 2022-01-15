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РФПИ предоставил ВОЗ все документы для одобрения вакцины «Спутник V»

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Российский фонд прямых инвестиций 30 декабря передал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю необходимую документацию для продолжения процедуры одобрения вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщила в субботу, 15 января, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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«У меня очень хорошая новость, 30 декабря Фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая была затребована, она сейчас находится в своем процессе, потому что процесс начался снова. И мы ожидаем, что к февралю практически пройдем инспекцию всех необходимых этапов согласования», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

14 января российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» одобрили в Бенине. Вакцина может использоваться как самостоятельный препарат, так и в качестве бустерной инъекции. Отмечается, что лекарство эффективно против штамма коронавируса «Омикрон».

В конце декабря президент России Владимир Путин отметил высокую способность вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон». Он рассказал, что говорил с руководителем Института им. Гамалеи Александром Гинцбургом, который заверил в проведении соответствующих исследований.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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