РФПИ предоставил ВОЗ все документы для одобрения вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций 30 декабря передал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю необходимую документацию для продолжения процедуры одобрения вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщила в субботу, 15 января, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«У меня очень хорошая новость, 30 декабря Фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая была затребована, она сейчас находится в своем процессе, потому что процесс начался снова. И мы ожидаем, что к февралю практически пройдем инспекцию всех необходимых этапов согласования», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
14 января российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» одобрили в Бенине. Вакцина может использоваться как самостоятельный препарат, так и в качестве бустерной инъекции. Отмечается, что лекарство эффективно против штамма коронавируса «Омикрон».
В конце декабря президент России Владимир Путин отметил высокую способность вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон». Он рассказал, что говорил с руководителем Института им. Гамалеи Александром Гинцбургом, который заверил в проведении соответствующих исследований.
В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».
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