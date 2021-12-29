Назальная форма «Спутника» поступит на рынок в первом квартале 2022 года

Назальная форма вакцины «Спутник» будет доступна в I квартале 2022 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 декабря на странице вакцины в Twitter.

«Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против заразного штамма «Омикрон» не только при защите от инфекции, но и в предотвращении ее передачи. Назальная вакцина «Спутник» поступит на рынок уже в I квартале 2022 года», — отмечается в заявлении.

Накануне президент России Владимир Путин отметил высокую способность вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон». Он рассказал, что говорил с руководителем Института им. Гамалеи Александром Гинцбургом, который заверил в проведении соответствующих исследований.

30 ноября Гинцбург обратил внимание на то, что назальная вакцина, которую разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, способна защитить от COVID-19 тех, кто ранее привился другой вакциной, а не «Спутником V». До этого, 27 ноября, Гинцбург заявил, что после введения назальной вакцины ранее привитый от коронавируса не будет распространять вирус.

24 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также сообщил, что интраназальную форму вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустят на международный рынок в 2022 году.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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