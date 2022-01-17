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Австралия разрешила въезд в страну привитым «Спутником V» иностранцам

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Власти Австралии разрешили въезд в страну иностранцам, привитым российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщило министерство внутренних дел в понедельник, 17 января.

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«Вы считаетесь полностью вакцинированным для поездки в Австралию, если прошли курс вакцинации, одобренной или признанной Управлением лекарственными средствами вакциной, в том числе <...> препаратом научно-исследовательского Центра Гамалеи «Спутник V», — сообщили на сайте ведомства.

Решение о признании российской вакцины было принято ведомством на основании рекомендации национального фармрегулятора.

17 января австралийский регулятор признал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» препаратом для подтверждения статуса вакцинации.

Данные показали, что две дозы «Спутника V» имеют эффективность против симптомов инфекции на уровне 89%, против госпитализации или смерти — 98-100%.

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