Глава Евросовета заявил о поддержке ЕС территориальной целостности Казахстана

Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Об этом в понедельник, 10 января, заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время переговоров с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в формате видеоконференции.

«Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность вашей страны. Мы готовы и впредь укреплять сотрудничество с Казахстаном», — цитирует его пресс-служба президента Казахстана.

Также Мишель подчеркнул полезность переговоров, которые позволили более подробно узнать о последних событиях в Казахстане. Помимо этого, он указал на важность получения достоверной информации на фоне различных интерпретаций происходящего в стране.

Токаев, в свою очередь, заявил, что в беспорядках в Казахстане участвовали боевики, в том числе из Афганистана и стран Ближнего Востока. По его словам, замысел заключался в формировании на территории страны «зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти». Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция, отметил Токаев.

В пресс-службе президента также указали на то, что экономический ущерб от беспорядков может составить $2–3 млрд. Глава государства назвал произошедшие события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на государственность Казахстана. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1,3 тыс. объектов предпринимательства, совершены нападения более чем на 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин.

Ранее в этот день Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что страна пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости. Он также отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней «закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ».

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На основании этого Токаев обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.

10 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что у южных границ стран Организации Договора о коллективной безопасности — на северо-востоке Афганистана — насчитывается свыше 6 тыс. боевиков. По его словам, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южными границами ОДКБ, насчитывает свыше 40.