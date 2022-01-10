Токаев указал на участие в беспорядках в Казахстане боевиков из Афганистана

В беспорядках в Казахстане участвовали боевики в том числе из Афганистана и стран Ближнего Востока. Об этом в понедельник, 10 января, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока», — пояснил он.

По словам Токаева, замысел заключался в формировании на территории страны «зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти». Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция, отметил президент Казахстана.

В пресс-службе президента также отметили, что экономический ущерб от беспорядков может составить $2–3 млрд.

Президент назвал произошедшие события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на государственность Казахстана. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1,3 тыс. объектов предпринимательства, совершены нападения более чем на 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин.

Ранее в этот день Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что страна пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости. Он также отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней «закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ».

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что основной костяк протестовавших в Казахстане составляли профессиональные террористы. По его словам, за событиями в стране стоят внешние силы.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На основании этого Токаев обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.

10 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что у южных границ стран Организации Договора о коллективной безопасности — на северо-востоке Афганистана — насчитывается свыше 6 тыс. боевиков. По его словам, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южными границами ОДКБ, насчитывает свыше 40.