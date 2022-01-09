Киргизия направила ноту Казахстану в связи с задержанием ее гражданина

Власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму. Об этом 9 января заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев.

«Мы отправили ноту [в Казахстан] и всю информацию по данному делу», — сообщил он журналистам.

Возле здания посольства Казахстана в Киргизии в этот день собрались несколько десятков человек с требованием немедленного освобождения киргизского музыканта Викрама Рузахунова, задержанного казахстанскими силовиками по подозрению в участии в протестах. К участникам акции приехал глава ГКНБ.

«Он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен, как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте», — сказал Ташиев.

Пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев также выразил озабоченность попытками выставить задержанного в Казахстане киргизского музыканта деструктивным элементом.

Ранее в тот же день казахстанские государственные телеканалы показали интервью мужчины, который рассказал, что он является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах.

Основатель Парка высоких технологий Киргизии Азис Абакиров опознал в задержанном известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на концерты.

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