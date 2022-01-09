Прямой эфир
Мир
МВД сообщило о стабилизации ситуации во всех регионах Казахстана
Общество
В России за сутки зарегистрировали 16 246 новых случаев COVID-19
Мир
Минторг указал на бесперебойные поставки продуктов в Казахстане
Мир
В Казахстане отменили 29 авиарейсов на фоне массовых беспорядков
Мир
Путин примет участие в видеоконференции лидеров стран ОДКБ 10 января
Мир
Более 5 тыс. человек задержали в Казахстане из-за беспорядков
Мир
Первые три самолета с гражданами России вылетели в РФ из Алма-Аты
Мир
В МИДе сообщили об отсутствии оптимизма в преддверии переговоров с США
Общество
Россиянам напомнили о праве сохранить часть суммы с взыскания банков
Мир
Ущерб бизнесу в Казахстане от беспорядков превысил $212 млн

Киргизия направила ноту Казахстану в связи с задержанием ее гражданина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму. Об этом 9 января заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев.

«Мы отправили ноту [в Казахстан] и всю информацию по данному делу», — сообщил он журналистам.

Возле здания посольства Казахстана в Киргизии в этот день собрались несколько десятков человек с требованием немедленного освобождения киргизского музыканта Викрама Рузахунова, задержанного казахстанскими силовиками по подозрению в участии в протестах. К участникам акции приехал глава ГКНБ.

«Он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен, как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте», — сказал Ташиев.

Пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев также выразил озабоченность попытками выставить задержанного в Казахстане киргизского музыканта деструктивным элементом.

Ранее в тот же день казахстанские государственные телеканалы показали интервью мужчины, который рассказал, что он является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах.

Основатель Парка высоких технологий Киргизии Азис Абакиров опознал в задержанном известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на концерты.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021