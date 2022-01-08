В МИД РФ заявили о постепенном улучшении обстановки в Казахстане

Обстановка в Казахстане постепенно улучшается, происходит нормализация хозяйственно-экономической жизнедеятельности в республике. Об этом 8 января заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров. В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также международного аэропорта Актау», — указано в публикации на сайте ведомства.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

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