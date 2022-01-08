Ущерб бизнесу в Казахстане от беспорядков превысил $200 млн

Ущерб, который понес бизнес Казахстана в ходе беспорядков, вновь увеличился и составил свыше $200,4 млн (более 15,14 млрд рублей). Об этом сообщили в субботу, 8 января, в Национальной палате предпринимателей Казахстана «Атамекен».

«Общая сумма ущерба бизнесу, по приблизительным подсчетам, составила более 88,1 млрд тенге», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на город Алма-Аты приходится $197,4 млн (14,9 млрд рублей).

Кроме того, в Нацпалте сообщили, что в 10 регионах Казахстана выявлено 920 пострадавших субъектов бизнеса, 856 из них находятся в Алма-Ате.

До этого сообщалось, что ущерб от беспорядков в республике составил $200 млн (более 15 млрд рублей).

Ранее в субботу сообщалось, что около десяти зданий государственных учреждений пострадали в результате погромов в казахстанской Кызылорде.

По состоянию на 8 января в стране задержаны 4266 участиников беспорядков. Отмечается, что среди задержанных участников протеста есть иностранные граждане. О каких именно государствах идет речь, не уточняется.

В этот же день стало известно, что в Казахстане волонтеры помогут ликвидировать последствия массовых беспорядков после стабилизации ситуации в стране. По данным ведомства, центр уже собирает данные волонтеров, которые готовы вместе со специалистами восстанавливать разрушенные сооружения.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно сильно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана в разговоре с «Известиями» назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок, обеспечивают безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.