Волонтеры помогут ликвидировать последствия беспорядков в Казахстане

В Казахстане волонтеры помогут ликвидировать последствия массовых беспорядков после стабилизации ситуации в стране. Об этом сообщила в субботу, 8 января, пресс-служба министерства информации и общественного развития республики.

«Волонтеры Казахстана готовы оказать помощь в ликвидации последствий массовых беспорядков. Консультационная, информационная и организационная помощь будет проводиться на базе Центра поддержки гражданских инициатив», — следует из сообщения.

По данным ведомства, центр уже собирает данные волонтеров, которые готовы вместе со специалистами восстанавливать разрушенные сооружения.

Помогать волонтеры начнут уже после стабилизации ситуации и завершения контртеррористической операции, отметили в ведомстве.

«Центр поддержки гражданских инициатив призывает объединиться бизнес-сообщество, волонтеров и всех неравнодушных граждан. На базе нашего центра будет аккумулирована вся информация», — сказала председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас.

Она заверила, что волонтеров смогут скоординировать в вопросах оказания гуманитарной, медицинской и психологической помощи.

Накануне в пятницу Telegram-канал «Хабар 24» сообщил, что в Нур-Султане формируются народные дружины, всего порядка 500 граждан намерены защищать гособъекты и мирных жителей. отмечалось, что среди добровольцев спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтеры.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Самолеты ВКС РФ доставили на аэродром Алма-Аты подразделение миротворческого контингента ВС Киргизии из состава сил ОДКБ. В этот же день белорусский контингент ОДКБ приступил к выполнению миротворческих задач в Казахстане. Конкретные задачи военных не указаны.

Тогда же стало известно, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставляют в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ. Отмечалось, что из аэропорта Еревана вылетели уже три самолета.