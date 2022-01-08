США обеспокоил приказ Токаева стрелять на поражение по протестующим

США обеспокоены приказом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять по протестующим на поражение. Об этом сообщила в пятницу, 7 января, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Данный приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека и должных процедур», — сказала она на брифинге, трансляция которого велась на сайте администрации США.

По ее словам, правительственным силам Казахстана необходимо проявлять сдержанность при восстановлении стабильности.

Жан-Пьер во время беседы с журналистами повторила, что у Белого дома есть вопросы к российскому миротворческому присутствию на территории республики.

Ранее в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к гражданам страны заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам.

По словам казахстанского лидера, власти страны не намерены вести переговоры с террористами. Он указал, что Казахстану пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами. Президент Казахстана заявил, что соучастниками событий в стране стали свободные средства массовой информации и «забугорные деятели».

До этого, в четверг, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США надеется получить от властей Казахстана ответ, чем была вызвана необходимость ввода в страну миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Тогда же Белый дом усомнился в законности ввода сил ОДКБ в Казахстан.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно сильно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана в разговоре с «Известиями» назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок, обеспечивают безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.