США запросили у Казахстана данные о необходимости ввода сил ОДКБ

Госдепартамент США надеется получить от властей Казахстана ответ, чем была вызвана необходимость ввода в страну миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в четверг, 6 января, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, США внимательно следят за тем, что ОДКБ направила в Казахстан свои коллективные миротворческие силы. Вашингтон призывает уважать права человека, чтобы поддержать мирное урегулирование.

«Что касается развертывания сил ОДКБ, мы предоставим в первую очередь ответить на эти вопросы правительству Казахстана», — заявил Прайс на брифинге.

6 января США усомнились в законности ввода сил ОДКБ в Казахстан. Так, представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не знает, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране миротворцев ОДКБ в республике, однако будут отслеживать ситуацию с размещением миротворческих войск

Ранее в тот же день правительство Армении разрешило подразделению вооруженных сил республики из состава ОДКБ участвовать в миротворческой миссии в Казахстане. Министру обороны Армении Сурену Папикяну кабмин поручил организовать процесс отправки.

Кроме того, свои миротворческие силы в Казахстан направили Белоруссия и Россия.

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о праве миротворцев в Казахстане применять оружие в случае нападения вооруженных банд на объекты, охраняемые силами организации. При этом, по его словам, силы ОДКБ не будут принимать участия в разгоне демонстраций в Казахстане.

Также он заявил, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации, а также от решения руководства республики.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, жизнь нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание.

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр.

В итоге правительство Казахстана 5 января ушло в отставку. Также власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены, однако демонстрации не только не утихли, но и переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.