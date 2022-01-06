Белый дом усомнился в законности ввода сил ОДКБ в Казахстане

Соединенные Штаты не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике, однако будут отслеживать ситуацию в размещением миротворческих войск, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Трансляция ее брифинга ведется в четверг, 6 января, на сайте Белого дома.

«Мы внимательно следим за сообщениями об отправке объединенных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», — сказала Псаки журналистам.

По словам пресс-секретаря Белого дома, у США «есть вопросы относительно запроса [властей республики о вводе миротворцев на территорию страны] и того, насколько он легитимен».

Кроме того, Псаки призвала миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные органы Казахстана соблюдать международно признанные обязательства по правам человека. По ее мнению, только таким образом можно достигнуть мирного разрешения ситуации.

Она поlчеркнула, что мировое сообщество проследит за любыми нарушениями прав человека в регионе.

Ранее в среду Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с исполняющим обязанности министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди обсудил беспорядки в республике. Блинкен заявил, что ситуацию с протестующими нужно урегулировать мирным путем.

6 января правительство Армении разрешило подразделению вооруженных сил республики из состава ОДКБ участвовать в миротворческой миссии в Казахстане. Министру обороны Армении Сурену Папикяну кабмин поручил организовать процесс отправки.

Также в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, жизнь нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил ОДКБ за оказание помощи.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности организации принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.