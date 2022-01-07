Глава МИД Казахстана рассказал Блинкену об операции миротворцев ОДКБ

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди во время телефонного разговора рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену о миротворческой миссии организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) . Об этом в пятницу, 7 января, сообщает пресс-служба казахстанского ведомства.

«Министр [Тлеуберди] подробно проинформировал Блинкена о ситуации в стране, а также о контртеррористической операции, проводимой с участием миротворческих сил ОДКБ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители стран обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

6 января руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США надеются получить от властей Казахстана ответ, чем была вызвана необходимость ввода в страну миротворческого контингента ОДКБ.

В этот же день представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не знает, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране миротворцев ОДКБ в республике, однако будут отслеживать ситуацию с размещением миротворческих войск.

Утром 7 января сообщалось, что основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан для стабилизации обстановки с беспорядками в республике. При этом в республику накануне уже прибыли белорусские миротворцы на пяти самолетах Ил-76.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

В этот же день генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о праве миротворцев в Казахстане применять оружие в случае нападения вооруженных банд на объекты, охраняемые силами организации. При этом, по его словам, силы ОДКБ не будут принимать участия в разгоне демонстраций в Казахстане.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, подожгли здание прокуратуры, а также офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана временно была захвачена. Позже стало известно, что силовики освободили все государственные учреждения в Алма-Ате.

Радикалы в Алма-Ате вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты отметили, что жестокие действия нападавших могут свидетельствовать о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

На утро 7 января правоохранители в Казахстане сообщили о задержании более 3 тыс. участников беспорядков. Силовики ликвидировали 26 вооруженных преступников. Ранения получили еще 18 участников беспорядков.