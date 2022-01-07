МВД Казахстана сообщило об освобождении всех мэрий от протестующих

В Казахстане все здания акиматов (мэрий) и отделений полиции взяты под контроль правоохранительных органов, сообщил телеканал «Хабар 24» 7 января со ссылкой на МВД.

«Все здания городских и районных акиматов, а также отделений полиции по республике освобождены, в настоящее время они взяты под контроль правоохранительных органов», — сказала ведущая в эфире телеканала.

Кроме того, по информации министерства внутренних дел республики, в Алма-Ате продолжается «зачистка» от бандитских формирований.

Ранее, 6 января, сообщалось, что толпа протестующих намерена снова штурмовать здание департамента полиции Алма-Аты. При этом днем ранее в Алма-Ате протестующие попытались захватить департамент внутренних дел, а также здание Ауэзовского РОВД.

Также ими временно был взят под контроль и разгромлен международный аэропорт Алта-Аты. Позже стало известно, что демонстранты покинули воздушный порт, там силовики проводят спецоперацию.

Кроме того, в Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, подожгли здание прокуратуры, а также офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

Позже стало известно, что силовики освободили все государственные учреждения в Алма-Ате.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

Радикалы в Алма-Ате вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты отметили, что жестокие действия нападавших могут свидетельствовать о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, отметил, что в связи с обращением президента Казахстана Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

СМИ сообщили о прибытии в Казахстан белорусских миротворцев на пяти самолетах Ил-76. По данным журналистов, в составе подразделения находится рота витебских бойцов-десантников. Также стало известно, что продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территорию Казахстана.