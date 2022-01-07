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ОДКБ уведомил СБ ООН о своей миротворческой миссии в Казахстане

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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) получил письмо генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася о проведении миротворческой операции силами ОДКБ на территории Казахстана.

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«Ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан и руководствуясь статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о проведении силами и средствами Войск (Коллективных сил) ОДКБ миротворческой операции на территории Республики Казахстан», — следует из информирующего письма.

Отмечается, что написание документа было инициировано постпредством Армении в ОДКБ.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ заявил, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации, а также от решения руководства республики.

Также он рассказал, что у Коллективных миротворческих сил в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в связи с обращением президента Казахстана Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

По данным СМИ, белорусские миротворцы уже прибыли в Казахстан на пяти самолетах Ил-76. Также в составе подразделения находится рота витебских бойцов-десантников.

Как сообщили в секретариате ОДКБ, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России также осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечается, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач.

В четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, жизнь нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил ОДКБ за оказание помощи.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

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