С пляжа в Лувр: чем туристов привлекает Абу-Даби

Тут есть собственный Лувр и гоночная трасса «Формулы-1», парки развлечений с самыми быстрыми горками и самый дорогой отель на Ближнем Востоке. Здесь капучино посыпают золотой стружкой и тратят миллиарды долларов на озеленение улиц. Ведь финансовые возможности эмирата Абу-Даби практически безграничны: именно тут сосредоточено 95% запасов нефти ОАЭ. И самое главное — Абу-Даби открыт для россиян . Подробности — в материале «Известий».

Абу-Даби с арабского переводится как «отец газели». По легенде, арабы-охотники преследовали газель, которая, долго петляя по пустыне, вывела их к Арабскому (Персидскому) заливу, где на одном из островов люди обнаружили источник пресной воды. Охотники основали тут поселение, а газель в знак благодарности отпустили.

С пляжа в Лувр Фото: департамент культуры и туризма Абу-Даби

Место оказалось шикарным со всех точек зрения: лагуна более чем из 200 островов, пресная вода и не такой жаркий климат, как в пустыне. Но по-настоящему поняли, в какое прекрасное место газель привела людей, лишь несколько веков спустя, когда в 1960-х годах рядом с Абу-Даби нашли нефть . А дальше произошло то, что иначе как арабской сказкой не назовешь: бедуины с верблюдов пересели сразу на спорткары, а небольшая рыбацкая деревня превратилась в город-сад.

Сейчас Абу-Даби — самый большой, самый богатый, самый «зеленый» эмират ОАЭ . В ноябре прямые рейсы в столицу ОАЭ запустил «Аэрофлот». Полеты выполняются три раза в неделю по вторникам, пятницам и субботам. Время в пути — около 5,5 часа.

Город-сад

В отличие от соседей с севера в Абу-Даби привлекать иностранных путешественников решили не «стоэтажными строениями» или искусственными островами (тут естественных островов около 200) — Абу-Даби сделал ставку на спокойный отдых и культурный туризм .

Для этого в Абу-Даби уже практически всё было готово: несмотря на тотальную автомобилизацию в Эмиратах, в городе есть не только тротуары, но и парки, набережные (самая популярная — Корниш, протяженностью 8 км), велодорожки и, самое главное, много зелени. Абу-Даби неслучайно называют город-сад: на озеленение столицы власти тратят миллиарды долларов, а деревья высаживают миллионами, подводя к каждому из них полив .

Фото: департамент культуры и туризма Абу-Даби

«В Абу-Даби будет интересно любым туристам. Семьи с детьми и молодежь с удовольствием будут проводить время в парках развлечений, погонять по барханам на джип-сафари, полетать в аэротрубе, любители шопинга будут в восторге от огромных торговых центров, музеи Абу-Даби впечатлят тех, кто интересуется историей и искусством», — заверяет руководитель по связям с общественностью туроператора «TUI Россия» Ольга Иванова.

Символом Абу-Даби и самой знаменитой достопримечательностью города считается мечеть шейха Зайеда — основателя страны и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов. Мечеть хоть и не самая большая в мире (на шестом месте), но уж точно, наверно, самая красивая. Мрамор для ее строительства свозили чуть ли не со всей планеты, а ковер для главного зала ткали в Иране 1200 ткачей (к слову, это самый большой ковер в мире — площадь 5,6 тыс. кв. м). Мечеть может посетить любой турист, главное, быть «скромно» одетым — никаких оголенных частей тела, кроме рук и лица.

С пляжа в Лувр Мечеть шейха Зайеда Фото: Департамент культуры и туризма Абу-Даби

Развитие Абу-Даби не останавливается: в городе практически невозможно сделать ни одной фотографии, чтобы в объектив не попал строительный кран.

Последняя достопримечательность — Национальный аквариум, который открылся 12 ноября и стал крупнейшим на Ближнем Востоке . В нем более 46 тыс. видов представителей морской фауны, включая 200 акул и скатов. Кроме того, это единственный морской зоопарк в ОАЭ, в котором обитают зубчатые акулы-молоты и бычьи акулы. Но не только морские обитатели: в аквариуме Абу-Даби поселился сетчатый питон — самая длинная змея на планете (длина 10 м, вес около 115 кг).

С пляжа в Лувр Национальный аквариум Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

«Фишка» аквариума — огромный 55-метровый тоннель . Как уже можно догадаться, самый длинный на планете (по-другому в Эмиратах, видимо, не строят). Кроме того, в аквариуме можно не только смотреть на рыб, но и кормить их, а также поплавать на лодке с прозрачным дном. В ближайшее время заработает новый аттракцион, где можно будет поплавать в бассейне с акулами.

Остров просвещения

Огромные финансовые возможности Абу-Даби позволяют реализовать практически любую идею. Поэтому когда встал вопрос об открытии в городе музея мирового уровня (а на меньшее в Абу-Даби и не согласились бы), то власти просто заплатили полмиллиарда долларов лишь за то, чтобы назвать музей Лувром.

С пляжа в Лувр Вид сверху на Лувр Абу-Даби Фото: департамент культуры и туризма Абу-Даби

Вопреки расхожему мнению Лувр Абу-Даби — это не филиал парижского Лувра, а отдельный музей, который работает более чем с 30 музеями Франции, включая сам Лувр, Центр Жоржа Помпиду и Версаль. Коллекция арабского Лувра насчитывает около 300 экспонатов, среди которых полотна Леонардо да Винчи, Матисса, Ван Гога, Моне, Дега, Ренуара и т.д.

Экспонаты в музее разбросаны не по географическому признаку, как практически во всех музеях мира, а по времени создания. Поэтому тут в одном зале можно встретить работы европейских и китайских мастеров, а древности из Индии соседствуют с артефактами из Латинской Америки . Таким образом экспозиция передает развитие человечества «в одном формате», то есть можно увидеть, как развивались цивилизации в одно время в разных частях света.

Как говорят в музее, арабский Лувр небольшой, чтобы посмотреть всю коллекцию достаточно полтора часа: «любителям искусства нужно два часа, любителям погулять — полчаса, любителям Instagram нужен час».

Фото: департамент культуры и туризма Абу-Даби Посетительница на одной из экспозиций Лувра Абу-Даби

Инстаграмеров в музее выделяют особо: их в Лувр ежедневно приходят десятки, если не сотни. Конечно, далеко не все из них способны отличить Моне от Мане, но их больше интересует здание музея: оно у молодежи вызывает едва ли меньший интерес, чем культурное наследие человечества, собранное тут со всей планеты.

Лувр Абу-Даби сконструирован в виде арабского города-медины — небольших отдельных зданий, в которых жили древние эмиратцы. Дома накрыты восьмислойным куполом: длина его окружности 565 м, диаметр 180 м. Слои купола образуют отверстия, сквозь которые солнечный свет отбрасывает тень, похожую на тень от листьев пальмы. Собственно, именно под куполом и собираются любители селфи со всего мира ради своих лучших фотографий. «Это место мы называем 17 мгновений селфи», — шутят в музее.

Лувр Абу-Даби расположен на острове Саадият , что можно перевести с арабского как «остров счастья». Впрочем, скоро его превратят в остров просвещения с огромным музейным комплексом (Лувр — лишь первый подобный проект). Впоследствии рядом появятся Национальный музей шейха Зайеда, посвященный основателю современных Арабских Эмиратов, а также музей Гуггенхайма. Он будет самым большим по площади из всех пяти музеев Гуггенхайма в мире. Строительство уже вовсю идет, оба музея намерены построить к 2025 году. Также тут построят Морской музей и Центр исполнительских искусств (проект Захи Хадид).

С пляжа в Лувр Пляж Саадият Фото: департамент культуры и туризма Абу-Даби

Саадият привлекает туристов не только музеями: считается, что на острове расположен самый шикарный пляж в Эмиратах, его длина — около 9 км. Из-за своего белого песка это место называют «арабскими Мальдивами» . А еще Саадият — это остров-заповедник, куда приплывают откладывать яйца черепашки-бисса. Поэтому отдых на Саадияте — это релакс без дискотек и пляжных тусовок.

Остров развлечений

Для веселья и вечеринок в Абу-Даби есть другой остров — Яс. Тут находится гоночная трасса, где проходит этап гонок «Формулы-1», здесь проходят бои серии UFC и другие международные соревнования, и именно на Ясе располагаются три самых знаменитых парка развлечений в регионе: аквапарк Yas Waterworld, парк киностудии Warner Bros., а также парк Ferrari Word.

Ferrari Word можно назвать визитной карточкой всего Абу-Даби, потому как знаменитую красную крышу парка с логотипом Ferrari на ней (кстати, это самый большой логотип итальянской автокомпании в мире) видно еще с самолета на подлете к столице ОАЭ.

С пляжа в Лувр Гоночная трасса на острове Яс Фото: департамент культуры и туризма Абу-Даби

Самый известный аттракцион парка — Formula Rossa — самая быстрая американская горка в мире: с места болид с пассажирами менее чем за 5 секунд разгоняется до 240 км/ч, после чего взлетает на высоту 52 м, а дальше уже мало кто пытается понять, что происходит . Неудивительно, что персонал парка после окончания заезда аплодирует участникам почти так же, как чествуют победителей этапов «Формулы-1». Разве что не обливают шампанским.

Закрепить полученные эмоции можно на аттракционе Turbo Track: здесь гоночный болид перпендикулярно земле на скорости более 100 км/ч взлетает сквозь крышу парка на высоту 62 м, после чего в свободном падении устремляется вниз. Говорят, в этот момент пассажиры испытывают состояние нулевой гравитации.

Если и этого показалось мало, тогда добро пожаловать на третий аттракцион — Flying Aces. Название «Летающие асы» говорит само за себя: горка передает подлинные движения самолета, предлагая полет с фигурами высшего пилотажа. «Фишка» трассы — самый крутой в мире начальный спуск: гондола (тут в ее роли выступает биплан 1930-х годов) с высоты 63 м летит под углом 51 градус. Аттракцион уже вошел в список рекордов как самая высокая петля американских горок в мире, а скорость биплана при прохождении полуторакилометровой трассы достигает 120 км/ч.

С пляжа в Лувр Аттракцион Flying Aces Фото: департамент культуры и туризма Абу-Даби

Ferrari Word хоть и открылся уже более 10 лет назад, но аттракционы постоянно меняются. Например, недавно там появилась детская зона, где есть своя Formula Rossa — горка повторяет «взрослую» трассу, но с гораздо меньшими скоростями и изгибами. В ближайшее время в парке появятся еще два аттракциона — прогулка по знаменитой красной крыше парка, а также 400-метровый зиплайн под крышей.

Рядом с Ferrari Word расположен CLYMB Abu Dhabi — самая большая в мире аэродинамическая труба (высота 10 м, ширина 32 м), а также самая высокая на планете стена для скалолазания в помещении (высота 42 м) . Оба рекорда подтверждены Книгой рекордов Гиннесса.

Расположение Ferrari Word и CLYMB уникально тем, что они примыкают к одному из крупнейших ТЦ Абу-Даби — Yas Mall, так что пока папа с детьми тестирует свой организм на выносливость, мама может заняться более интересными делами.

Еще одно знаковое место на острове Яс — парк развлечений киностудии Warner Bros. World Abu Dhabi . Естественно, к нему тоже можно приставить слово «самый»: в 2019 году парк вошел в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире крытый тематический парк.

С пляжа в Лувр Аэродинамическая труба CLYMB Abu Dhabi Фото: департамент культуры и туризма Абу-Даби

Если Ferrari Word больше ориентирован на подростков и их родителей, то Warner Bros. рассчитан на детей помладше. Парк разделен на зоны, каждая из которых олицетворяет собой мир из какого-либо мультфильма. Причем стилизовано всё — от аттракционов до сувениров и питания. Например, в кафе в зоне семейки Флинстоунов из каменного века подают гамбургеры размером с пиццу.

В других зонах можно встретить Бэтмена, который спасает свой родной Готэмсити, Супермена в Метрополисе и других персонажей студии — Скуби-Ду, Тома и Джерри, Багза Банни, Даффи и др.

Третий парк на острове — аквапарк Yas Waterworld, крупнейший в регионе, в 2020 году он получил награду Global Brand Awards как лучший аквапарк мира.

С пляжа в Лувр Аквапарк Yas Waterworld Фото: департамент культуры и туризма Абу-Даби

Особенность острова Яс в том, что туристы тут практически не тратятся на перемещения, так как по острову курсируют бесплатные шаттлы Yas Express. Они ходят строго по расписанию и проезжают все достопримечательности острова (парки, отели, торговые центры, пляжи, гольф-клубы и т.д.).

Со вкусом золота

Отелей в Абу-Даби много. Но раз уж мы говорим о всем «самом-самом» в городе, то именно в Абу-Даби расположен самый шикарный и дорогой отель на Ближнем Востоке — Emirates Palace. Гостиницей его можно назвать с большой натяжкой, он полностью оправдывает свое название — дворец. Как правило, именно тут останавливаются знаменитости, а также главы государств и ближневосточные монархи во время визитов в Абу-Даби.

Строительство Emirates Palace обошлось в $3 млрд, что сделало его третьим самым дорогим отелем в мире (два других находятся в Лас-Вегасе и Сингапуре).

С пляжа в Лувр Отель Emirates Palace Фото: Emirates Palace

Emirates Palace огромен: около 450 комнат (включая 55 люксов), километры коридоров, около сотни лифтов, десятки конференц-залов и переговорных, более 600 плазменных экранов, десятки фонтанов (как внешних, так и внутренних), более 1000 люстр, две вертолетные площадки, 1,3-километровый пляж, детская зона с бассейнами и водными аттракционами, а также несколько ресторанов, специализирующихся на индийской, китайской, арабской и других кухнях.

Главная «фишка» Emirates Palace — еда, посыпанная золотом . Здесь в кафе Le Café можно выпить капучино с золотой крошкой (75 дирхамов, 1500 рублей) или заказать мороженое также под золотой крошкой (62 дирхама, 1250 рублей). Даже в стандартных номерах стоят бутылки питьевой воды с 23-каратным золотом (250 дирхамов за пол-литра, 5000 рублей). К слову, обычная бесплатная вода в номерах тоже есть.

С пляжа в Лувр Номер отеля Emirates Palace Фото: Emirates Palace

Для того чтобы оценить всё это великолепие, в Emirates Palace даже не обязательно жить — зайти в отель может практически любой, а некоторые приезжают в отель на специальные экскурсии .

Как сэкономить на билетах в парки

«В Абу-Даби есть достойные качественные отели, которые можно предложить как туристам с детьми, так и тем, кто хочет проводить отпуск активно, посещать музеи, парки развлечений и торговые центры. Кроме того, в Абу-Даби приезжают на фестивали, концерты, спортивные состязания», — говорит Ольга Иванова из «TUI Россия».

Более того, благодаря гостиницам можно сэкономить на билетах в парки развлечений. А это немалые деньги: стоимость дневного билета, например, в Ferrari World для взрослого — 295 дирхамов (6000 рублей), а если покупать билет во все три парка на три дня, то он обойдется в 545 дирхамов (более 10 тыс. рублей) с человека.

С пляжа в Лувр Аттракцион парка Ferrari Word, американская горка Formula Rossa Фото: REUTERS/Jumana El-Heloueh

Но забронировав номер в отеле WB Abu Dhabi на острове Яс, каждый день в течение всего проживания будете получать билеты на всех членов семьи в любой парк развлечений на острове бесплатно.

WB Abu Dhabi не только самый новый отель Абу-Даби (открылся в ноябре 2021 года), это первый в мире тематический отель студии Warner Bros. Гостиница расположена прямо у главного входа в парк Warner Bros. и больше напоминает музей киностудии, чем обычную гостиницу. В холле и коридорах гостиницы можно увидеть более 400 реквизитов и предметов, использованных при производстве самых знаменитых картин студии.

У входа гостей встречает бэтмобиль, а в холле отеля на огромных экранах демонстрируется специальный контент, созданный студией для отеля. Поднимаясь по винтовой лестнице в один из пяти ресторанов гостиницы, гости смогут увидеть, например, ковбойские сапоги Джеймса Дина из фильма «Гигант» (1956 год), маску Бэтмена, которую носил Майкл Китон в фильме про супергероя 1989 года, или оригинальный рисунок из «Великого Гэтсби» и т.д.

С пляжа в Лувр Парк Warner Bros. Фото: Depositphotos/Wirestock

Дети будут в восторге не только от нескольких бассейнов, расположенных на территории гостиницы, но и когда заказанную еду в номер им принесет Баггс Банни или другой персонаж из популярных мультфильмов. Кстати, для взрослых тоже есть где провести время — на крыше отеля расположен открытый бассейн adult only и ресторан.