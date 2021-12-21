Путин заявил, что манипуляции Запада международным правом надоели

Манипуляции со стороны Запада, прикрывающегося принципами международного права, надоели. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе выступления на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ глава государства отметил, что страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют «за тысячи километров от своей национальной территории».

«И когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это всё устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», — подчеркнул Путин.

Ранее во вторник глава государства выразил мнение, что долгосрочным гарантиям США нельзя верить, так как есть вероятность, что американская сторона может не выполнить свои обязательства. По его словам, в этой связи должны быть хотя бы юридические, а не устные договоренности с американской стороной о гарантиях безопасности.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что напряженность в Европе — это вина США. По его словам, Россия постоянно вынуждена как-то отвечать, но ситуация всё время ухудшается и деградирует.

Ранее 21 декабря Евросоюз оценил предложения России по гарантиям безопасности. По словам представителя Еврокомиссии Петера Стано, ЕС должен быть за столом переговоров, где речь пойдет о европейской безопасности.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

20 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии ответа США на предложения по гарантиям безопасности. При этом Рябков заявил, что Москва допускает положительное развитие отношений с Вашингтоном, если Штаты пойдут навстречу в вопросе гарантий безопасности.