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Путин назвал США ответственными за напряженность в Европе

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Напряженность в Европе — это вина США. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

«То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, — это их [США] вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно как-то ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала. Вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать», — отметил глава государства.

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Также российский лидер указал, что размещение элементов ПРО США, а также проведение крупномасштабных учений вблизи границ страны вызывают беспокойство РФ.

Накануне представитель Еврокомиссии Петер Стано оценил предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, Евросоюз должен быть за столом переговоров, где речь пойдет о европейской безопасности.

Ранее, 14 декабря, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя заявления о возможности появления российских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, отметила, что администрация США считает данный момент несвоевременным для размещения.

9 декабря помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден выступает за долгосрочное американское военное присутствие в Европе.

При этом он подчеркнул, что глава Белого дома назвал мотивацией задействовать американские войска за рубежом «ясно сформулированную цель», которая была бы связана с жизненно важными интересами США в сфере национальной безопасности.

8 декабря посольству США в Москве была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях военной активности Штатов и членов НАТО. В представлении перечислены недавние инциденты, связанные с активностью альянса.

Вместе с тем президент РФ заявил 8 декабря, что блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. По его словам, альянс настроен недружественно и объявляет РФ своим противником.

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