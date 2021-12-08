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Путин указал на конфронтационную линию НАТО в отношении России

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Блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России, альянс настроен недружественно и объявляет РФ своим противником. Об этом 8 декабря заявил российский лидер Владимир Путин.

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«К сожалению блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. Высылка наших дипломатов, которая в конечном итоге привела к тому, что мы закрыли соответствующую структуру натовскую в Москве, говорит о том, что структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Путин подчеркнул, что альянс «объявляет Россию своим противником». Вместе с тем он заметил, что Россия не стремится ни к какой конфронтации.

Ранее в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, и подчеркнул что для Москвы такие действия являются «красной линией». Представитель Кремля подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.

Также в этот день стало известно, что лидер США Джо Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путина обсудить эту тему с коллегами по альянсу. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, беспокоенность Москвой расширением НАТО на восток и вопросами, касающимися предоставления необходимых гарантий безопасности, будет обсуждаться в группе по стратегической стабильности.

Ранее, 18 ноября, президент РФ обвинил НАТО в разрушении механизма диалога. По его словам, альянс проявляет по отношению к РФ подчеркнуто конфронтационный настрой, «настырно» приближает свою военную инфраструктуру к российским границам.

6 октября в альянсе приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. В ответ на это министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о приостановке работы представительства РФ при НАТО с 1 ноября.

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