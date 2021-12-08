Посольству США в Москве вручили ноту протеста из-за активности НАТО

Посольству США в Москве в среду, 8 декабря, вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях военной активности Штатов и членов НАТО. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она подчеркнула, что военная активность США и стран — членов НАТО по периметру российских границ, включая полеты боевой авиации и опасные маневры кораблей ВМС, продолжает набирать обороты. При этом союзники альянса перешли к провокациям против гражданских самолетов. Это, по словам Захаровой, ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни.

«В связи с этими провокационными действиями посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова уточнила, что в представлении перечислены недавние инциденты, связанные с активностью НАТО. В частности, 3 декабря самолет-разведчик CL600 над открытыми водами Черного моря выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 тыс. до 9,2 тыс. м. При этом самолет пересекал установленную для гражданских воздушных судов трассу.

На запросы органов обслуживания воздушного движения экипаж не отвечал. Тогда диспетчерам пришлось оперативно поменять направления и эшелоны полетов сразу двух пассажирских лайнеров, чтобы предотвратить опасность столкновения.

Вместе с тем 8 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. По его словам, альянс настроен недружественно и объявляет РФ своим противником.

6 октября в альянсе приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. В ответ на это министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о приостановке работы представительства РФ при НАТО с 1 ноября.