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Белый дом заявил о несвоевременности размещения российских ракет в Европе

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Белый дом считает, что сейчас «не время» для размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) производства России. Такое мнение озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 14 декабря.

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Таким образом она ответила журналистам на вопрос, как США расценивают заявления России о возможности появления российских РСМД в Европе.

«НАТО — оборонительный альянс, ничего в этом не изменилось, несмотря на риторику российских или других мировых лидеров. Мы говорили о важности деэскалации и дипломатии. Сейчас не время для шагов в противоположном направлении», — рассказала она на регулярном брифинге для журналистов, запись которого доступна на странице Белого дома в Twitter.

14 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предложение России ввести мораторий на размещение вооружений в Европе не имеет смысла соглашаться, так как оно не вызывает доверия.

13 декабря в МИД Росии предупредили, что если страны Североатлантического альянса не отреагируют на требование Москвы о даче гарантий безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. Речь идет об опасениях России по поводу размещения в Европе вооружений, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ведомстве заявили, что отсутствие прогресса в решении этой проблемы дипломатическим путем приведет к тому, что ответ России будет военно-техническим.

10 декабря стало известно, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ. 8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

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