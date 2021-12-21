Путин заявил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США

Долгосрочным гарантиям США нельзя верить, так как есть вероятность, что американская сторона может не выполнить свои обязательства. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в этой связи должны быть хотя бы юридические, а не устные договоренности с американской стороной о гарантиях безопасности.

«Хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем», — сказал он.

Также российский лидер отметил, что президент США Джо Байден в ходе разговора с ним сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности.

«Вот, в ответ на это предложение мы и направили наши проекты (соглашения между РФ и НАТО и РФ и США — Ред.), которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», — добавил Путин.

Ранее 21 декабря Евросоюз оценил предложения России по гарантиям безопасности. По словам представителя Еврокомиссии Петера Стано, ЕС должен быть за столом переговоров, где речь пойдет о европейской безопасности.

20 декабря американист Юрий Рогулев спрогнозировал реакцию США на предложения РФ по безопасности. Со стороны Вашингтона, по его мнению, начнут поступать встречные предложения по гарантиям безопасности в ответ на те, которые передала Москва, после чего начнется их совместное обсуждение. Однако, полагает Рогулев, американская администрация может попытаться перевести данный вопрос в вялотекущий процесс, тогда как Москве ответ по гарантиям нужен срочно, ведь ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО по гарантиям европейской безопасности. Именно эти предложения замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал замгоссекретаря США Карен Донфрид во время ее визита в Москву 15 декабря.