Американист спрогнозировал реакцию США на предложения РФ по безопасности

Со стороны США начнут поступать встречные предложения по гарантиям безопасности в ответ на те, которые передала Вашингтону Москва, после чего начнется их совместное обсуждение. Такое мнение в понедельник, 20 декабря, в беседе с «Известиями» выразил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

«Мы знаем, что возможно проведение до Нового года еще одних переговоров [президента РФ Владимира] Путина и [американского лидера Джо] Байдена, поэтому какой-то ответ будет, но, скорее, со стороны США начнутся встречные предложения, и они вместе с тем, что предлагает Россия, будут обсуждаться советниками и помощниками, прежде чем президенты смогут прийти к какому-то знаменателю», — предположил он.

При этом американист напомнил, что речь идет не только о Соединенных Штатах, поскольку одновременно были сделаны предложения и НАТО. По словам Рогулева, ряд государств негативно отнесся к ним — Польша с Прибалтикой, однако в некоторых странах предложения о достижении неких соглашений в области безопасности получат достаточно позитивную оценку.

«Это в интересах европейских народов. Эти предложения России поступили в момент, когда все основные договоренности рушатся, часть уже прекратила действие. У нас не осталось никаких основополагающих соглашений, которые бы не устарели и которые можно было бы взять за основу, рассматривая нынешнюю ситуацию в мире с безопасностью, в первую очередь, в Европе, — ей эти все проблемы гораздо ближе к телу, что называется», — отметил американист.

Российская сторона просит достаточно быстрых ответов и реакций, и какой-то ответ будет, но это достаточно большая работа и ответ на перспективу, заключил Рогулев.

Ранее в этот день замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Соединенные Штаты пока не дали ответа на предложения России по гарантиям безопасности. При этом он допустил положительное развитие отношений с Вашингтоном, если США пойдут навстречу в этом вопросе. По словам Рябкова, Штаты вряд ли откажутся от предложений России.

Однако, по его мнению, американская администрация может попытаться перевести данный вопрос в вялотекущий процесс, тогда как Москве ответ по гарантиям нужен срочно, ведь ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

Кроме того, Рябков отметил, что МИД России в настоящее время не располагает сведениями о форме и содержании возможного ответа Соединенных Штатов на переданные им документы по безопасности. Москва надеется, что Вашингтон в полной мере осознает всю важность гарантий безопасности.

Как предположила в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, реакцией властей США на предложения России по гарантиям безопасности, скорее всего, будет затягивание процесса.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. США пообещали дать ответ на предложения России. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Как подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко, предложения Москвы по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки, они являются понятными и откровенными.

15 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что существует возможность проведения еще одного саммита российского и американского лидеров, однако пока нет точной договоренности на эту тему.