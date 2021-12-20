Бутина объяснила отсутствие ответа США на предложения РФ по безопасности

Реакцией властей США на предложения России по гарантиям безопасности, скорее всего, будет затягивание процесса. Такое мнение в понедельник, 20 декабря, выразила в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

По словам политика, первая причина такой реакции заключается в том, что в настоящее время в США политически неактивный период, который, как правило, длится со Дня благодарения (конец ноября) до Рождества (25 декабря). Так что в это время, скорее всего, никаких решений приниматься не будет, добавила она.

«Второй момент — это то, что у Вашингтона нет коллективной позиции. В США очень серьезные проблемы с внутриполитической повесткой, там есть «группы по интересам», которые сейчас активно работают на внутриполитическом пространстве, там нет единения. К сожалению, существует консенсус между республиканцами и демократами, что они «против России», при этом соревнование идет за то, кто больше против РФ, кто радикальнее предложит меры. <…> Я думаю, что тему они эту отложат до посленовогодних праздников и, скорее всего, будут вести «мегафонную дипломатию», публикуя различные провокационные вбросы, но на конкретику не пойдут», — подчеркнула Бутина.

Ранее в этот день профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин объяснил «Известиям» затягивание США с ответом на предложения РФ. На его взгляд, Вашингтон не торопится озвучить решение, так как Россия начала говорить с США несколько другим языком, от которого в Белом доме уже отвыкли. Кроме того, эксперт добавил, что не стоит торопить Вашингтон и педалировать ситуацию.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. США пообещали дать ответ на предложения России. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Как подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко, предложения Москвы по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки, они являются понятными и откровенными.

20 октября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Соединенные Штаты пока не дали ответа на предложения России по гарантиям безопасности. При этом он допустил положительное развитие отношений с Вашингтоном, если США пойдут навстречу в этом вопросе. По словам Рябкова, Штаты вряд ли откажутся от предложений России.

Однако, по его мнению, американская администрация может попытаться перевести данный вопрос в вялотекущий процесс, тогда как Москве ответ по гарантиям нужен срочно, ведь ситуация имеет тенденцию к ухудшению.