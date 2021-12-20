Американист объяснил затягивание США с ответом на предложения РФ по безопасности

Профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин в понедельник, 20 декабря, в беседе с «Известиями» объяснил, почему власти США до сих пор не дали ответ на предложения России по гарантиям безопасности.

По его мнению, Вашингтон не торопится, поскольку Россия начала говорить с США несколько другим языком, от которого в Белом доме уже отвыкли.

«Америка отвыкла от такого рода тона со стороны России. Единственный комментарий, который фактически был со стороны [президента США Джо] Байдена, это то, что Америка надеется, что в течение четырех недель не будет нападения на Украину. Но это как бы размышления вслух со стороны вашингтонского обкома, до того как вашингтонский обком даст официальный ответ на предложения со стороны России», — сказал американист.

При этом Домрин отметил, что не стоит торопить Вашингтон и педалировать ситуацию.

Ранее в этот день стало известно, что Байден дал своей администрации срок в четыре недели, чтобы предотвратить «вторжение России на Украину». Как отмечалось в материале телеканала CNN, американский лидер опасается повторения ошибок 2014 года, когда США и Евросоюз «были застигнуты врасплох» присоединением Крыма к РФ. Поэтому он поручил помощникам по нацбезопасности «использовать все возможные инструменты», чтобы попытаться сдержать Москву.

В последние месяцы в западных СМИ появились публикации о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В Москве наличие подобных планов категорически отвергают.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отмечал, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он указывал на то, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. США пообещали дать ответ на предложения России. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Как подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко, предложения Москвы по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки, они являются понятными и откровенными.

20 октября Рябков сообщил о том, что Соединенные Штаты пока не дали ответа на предложения России по гарантиям безопасности. При этом он допустил положительное развитие отношений с Вашингтоном, если США пойдут навстречу в этом вопросе. По словам Рябкова, Штаты вряд ли откажутся от предложений России.

Однако, по его мнению, американская администрация может попытаться перевести данный вопрос в вялотекущий процесс, тогда как Москве ответ по гарантиям нужен срочно, ведь ситуация имеет тенденцию к ухудшению.