CNN рассказал об указе Байдена «по предотвращению атаки на Украину»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал своей администрации срок в четыре недели, чтобы предотвратить «вторжение России на Украину». Такой информацией поделился канал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в понедельник, 20 декабря.

Как отмечается в материале, Байден опасается повторения ошибок 2014 года, когда США и Евросоюз «были застигнуты врасплох» присоединением Крыма. Поэтому он поручил помощникам по нацбезопасности «использовать все возможные инструменты», чтобы попытаться сдержать Москву, сообщает телеканал.

«То, что мы делаем, очень продуманно», — заявил собеседник CNN.

Высокопоставленные сотрудники администрации Байдена передали, что вероятные будущие санкции против России «выйдут за рамки» тех, что вводились в 2014 году. По их словам, новые меры «повлекут за собой значительные издержки для российской экономики и их финансовой системы».

18 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что власти России привыкли к санкционной политике Запада, и весь эффект от вводимых ограничений сводится к «испорченным глазам» после их чтения. Ранее в этот день он заявил, что власти США не готовы отказаться от собственных шаблонов, чтобы улучшить отношения с Россией. По его словам, такой ситуации, как в нынешних отношениях Москвы и Вашингтона, никогда не было.

7 декабря состоялся онлайн-саммит президента России Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе беседы президент США сообщил о готовности американской администрации ввести суровые экономические санкции в случае «вторжения РФ на Украину».

Как отметил российский лидер, заявления Вашингтона о том, что ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности Соединенных Штатов, являются попыткой сдержать развитие России. Также глава государства указал, что санкции — вещь не новая, они принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают.