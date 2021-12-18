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МИД указал на нежелание США отказаться от шаблонов в отношениях с РФ

Рябков: США не готовы отказаться от собственных шаблонов в отношениях с Россией
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Власти США не готовы отказаться от собственных шаблонов, чтобы улучшить отношения с Россией. Об этом в субботу, 18 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Такой ситуации, как в отношениях с США, никогда не было. Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось — и не в лучшую сторону. И пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отрешиться от собственных шаблонов», — отметил он в беседе с ТАСС.

Днем ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон хотят использовать в отношениях с Москвой комбинацию сдерживания и дипломатии.

Также в пятницу замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США ожидают от России деэскалации в ситуации вокруг Украины. По ее словам, Вашингтон открыт для консультаций в формате Россия–НАТО, а также в формате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В свою очередь МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах говорится, в частности, что Россия и НАТО обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

7 декабря состоялся онлайн-саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Позже в Кремле заявили, что переговоры носили откровенный и деловой характер, лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Байден указал на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки. Путин в ответ подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» указал на то, что после переговоров говорить о потеплении в отношениях России и США пока не приходится. Вместе с тем он отметил, что лидеры условились назначить доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.

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