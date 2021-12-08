Путин назвал введение санкций США попыткой сдержать развитие России

Ограничения, санкции вводятся под предлогом безопасности США — это полная чушь, попытка сдержать развитие России. Об этом заявил в среду, 8 декабря, президент России Владимир Путин.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что во время онлайн-саммита он предупредил Путина о готовности американской администрации ввести суровые экономические санкции в случае «вторжения РФ на Украину». По словам Байдена, он понимает, что Россия может принять ответные меры.

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