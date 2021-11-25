Посол РФ раскритиковал санкции Вашингтона санкции против МФТИ
Посол РФ в США Анатолий Антонов раскритиковал санкции американского министерства торговли, введенные против Московского физико-технического института (МФТИ).
«Администрация продолжает деструктивную линию на разрушение связей в областях, которые к политике не имеют никакого отношения. Заявления о том, что МФТИ является «конечным военным пользователем» не выдерживают критики», — говорится в комментарии Антонова, размезенного на странице российской дипмиссии в Facebook.
По его словам, вуз готовит технических специалистов, в том числе для предприятий ВПК. При этом Антонов выразил недоумение, каким образом этот факт угрожает нацбезопасности Соединенных Штатов.
«Каждые новые рестрикции — упущенная возможность для нормализации двусторонних связей», — подытожил посол.
Ранее в среду минторг США внес МФТИ в список юридических лиц, подпадающих под американские экспортные ограничения. В частности, в отношении МФТИ будет действовать «презумпция отказа» (минимальная вероятность одобрения) при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, которые контролируются из соображений национальной безопасности.
3 ноября бюро промышленности и безопасности министерства торговли США обновило список юридических лиц, участвующих в кибердеятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политике страны. В перечень внесли четыре иностранные компании, среди которых российская Positive Technologies.
В ведомстве пояснили, что российская компания включена в список на основании использования киберинструментов, используемых для получения несанкционированного доступа к информационным системам.