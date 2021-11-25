Посол РФ раскритиковал санкции Вашингтона санкции против МФТИ

Посол РФ в США Анатолий Антонов раскритиковал санкции американского министерства торговли, введенные против Московского физико-технического института (МФТИ).

«Администрация продолжает деструктивную линию на разрушение связей в областях, которые к политике не имеют никакого отношения. Заявления о том, что МФТИ является «конечным военным пользователем» не выдерживают критики», — говорится в комментарии Антонова, размезенного на странице российской дипмиссии в Facebook.

По его словам, вуз готовит технических специалистов, в том числе для предприятий ВПК. При этом Антонов выразил недоумение, каким образом этот факт угрожает нацбезопасности Соединенных Штатов.

«Каждые новые рестрикции — упущенная возможность для нормализации двусторонних связей», — подытожил посол.

Ранее в среду минторг США внес МФТИ в список юридических лиц, подпадающих под американские экспортные ограничения. В частности, в отношении МФТИ будет действовать «презумпция отказа» (минимальная вероятность одобрения) при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, которые контролируются из соображений национальной безопасности.

3 ноября бюро промышленности и безопасности министерства торговли США обновило список юридических лиц, участвующих в кибердеятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политике страны. В перечень внесли четыре иностранные компании, среди которых российская Positive Technologies.

В ведомстве пояснили, что российская компания включена в список на основании использования киберинструментов, используемых для получения несанкционированного доступа к информационным системам.