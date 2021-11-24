Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении МФТИ

Минторг США внес Московский физико-технический институт (МФТИ) в список юридических лиц, подпадающих под американские экспортные ограничения. Соответствующая информация 24 ноября опубликована на сайте ведомства.

В частности, в отношении МФТИ будет действовать «презумпция отказа» (минимальная вероятность одобрения) при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, которые контролируются из соображений национальной безопасности.

В отношении организаций, занесенных в список, действует режим ужесточенного экспортного контроля. Так, попадание в перечень предполагает введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта и реэкспорта продукции его фигурантам.

Так, в соответствующий список внесли по одной компании из Сингапура и Японии, 12 организаций из Китайской Народной Республики, а также 13 из Пакистана.

3 ноября бюро промышленности и безопасности министерства торговли США обновило список юридических лиц, участвующих в кибердеятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политике страны. В перечень внесли четыре иностранные компании, среди которых российская Positive Technologies.

В ведомстве пояснили, что российская компания включена в список на основании использования киберинструментов, используемых для получения несанкционированного доступа к информационным системам.