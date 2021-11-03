Минторг США обвинил российскую компанию в незаконной кибердеятельности

Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США добавило четыре иностранные компании, среди которых российская Positive Technologies, в список юридических лиц, участвующих в кибердеятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов. Об этом говорится 3 ноября в сообщении на сайте американского минторга.

Российская Positive Technologies и сингапурская консалтинговая компания «Инициатива компьютерной безопасности» добавлены в список организаций на основании использования киберинструментов, используемых для получения несанкционированного доступа к информационным системам. Действия этих компаний угрожают конфиденциальности и безопасности отдельных лиц и организаций во всем мире, отметили в минторге.

Действия минторга США стали частью усилий администрации Белого дома по борьбе с распространением цифровых инструментов, используемых для незаконного завладения информацией, отмечается в сообщении.

Отмечается, что усилия направлены на повышение цифровой безопасности граждан, борьбу с киберугрозами и уменьшение незаконного наблюдения. Наличие организации в списке минторга США означает ограничение сотрудничества, поставок и покупок представляемых ими услуг.

Также в список добавлены NSO Group и Candiru (Израиль) за разработку и поставку шпионского программного обеспечения иностранным правительствам.

8 июля пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что если власти России не смогут противодействовать хакерам, которые осуществляют незаконную деятельность на территории страны и угрожают иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, то решением данной проблемы займутся США.