Песков допустил новый саммит Путина и Байдена до конца года

Возможность проведения еще одного саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена до конца года существует, однако пока нет точной договоренности на эту тему. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Возможность такая существует. Действительно, может состояться еще один разговор, но пока конкретных договоренностей по срокам нет», — указал он, комментируя слова Байдена о планах на новую беседу.

Ранее в этот день президент США заявил, что рассчитывает на дальнейший контакт с Путиным. Как отметил глава Белого дома в ходе брифинга, следующие переговоры с российским лидером будут носить более продолжительный характер.

12 декабря Песков сообщил, что после разговора с главой Белого дома у Путина не было каких-то особенных поводов для радости, так как ситуация, сложившаяся на данный момент, очень серьезная. Представитель Кремля также отметил, что лидеры в ходе переговоров общались конкретно и не допускали разночтений, даже несмотря на дружественный характер беседы.

Онлайн-саммит двух лидеров состоялся 7 декабря и продлился два часа.

Позже в Кремле заявили, что переговоры носили откровенный и деловой характер, лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Байден указал на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Путин в ответ подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей РФ.

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что переговоры президентов двух стран, несмотря на отсутствие конкретных договоренностей, скорее всего, снизят напряженность между Россией и Западом, связанную с украинским кризисом.