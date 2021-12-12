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Песков рассказал о тоне переговоров Путина и Байдена

Песков: тон Путина и Байдена на переговорах был конкретный и не терпящий разночтений
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе переговоров общаются конкретно, не терпя разночтений, несмотря на дружественный характер бесед. Об этом 12 декабря в эфире «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Президенты, естественно, выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Но с точки зрения обсуждения конкретных вопросов тон остается не терпящим разночтений с обеих сторон, добавил он.

Также в программе показали кадры подготовки к видеосаммиту двух лидеров. В эфире представили моменты технической настройки камер и переговоры сотрудников служб протокола двух президентов.

Лидеры провели онлайн-саммит 7 декабря в формате тет-а-тет. Переговоры прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длились порядка двух часов. В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер.

В ходе разговора обсуждались ситуация на Украине, расширение НАТО на восток, Афганистан, иранская ядерная программа, кибербезопасность и вопрос двусторонних отношений.

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