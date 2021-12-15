Байден выразил надежду на дальнейший контакт с Путиным

Президент США Джо Байден в среду, 15 декабря, заявил, что рассчитывает на дальнейший контакт с российским лидером Владимиром Путиным.

Как отметил глава Белого дома в ходе брифинга, следующие переговоры с Путиным будут носить продолжительный характер.

Онлайн-саммит двух лидеров состоялся 7 декабря и продлился два часа.

Позже в Кремле заявили, что переговоры носили откровенный и деловой характер, лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Кроме того, Байден акцентировал якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Путин в ответ подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей РФ.

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что переговоры президентов двух стран, несмотря на отсутствие конкретных договоренностей, скорее всего, снизят напряженность между Россией и Западом, связанную с украинским кризисом.