Песков заявил об отсутствии поводов для радости после беседы Путина и Байдена

После разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом у российского лидера Владимира Путина не было каких-то особенных поводов для радости, так как ситуация, сложившаяся на данный момент, очень серьезная. Об этом 12 декабря в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Особых поводов для радости, конечно же, не было, ведь президент Путин выполняет свои функции. А в целом ситуация более чем серьезная и требует к себе постоянного внимания со стороны главы государства, что, собственно, он и делает», — сказал спикер Кремля.

Ранее в воскресенье Песков рассказал о тоне переговоров Путина и Байдена. По его словам, президенты РФ и США в ходе переговоров общались конкретно и не допускали разночтений, даже несмотря на дружественный характер бесед.

Онлайн-саммит РФ и США прошел 7 декабря в формате тет-а-тет. Переговоры прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длились порядка двух часов. В Кремле заявили, что саммит носил откровенный и деловой характер.

В ходе разговора обсуждались ситуация на Украине, расширение НАТО на восток, Афганистан, иранская ядерная программа, кибербезопасность и вопрос двусторонних отношений.