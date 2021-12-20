В бундестаге прокомментировали высылку российских дипломатов из ФРГ

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок за недолгий срок пребывания на посту уже отметилась нападками в адрес РФ. Последней из таких стало решение безосновательно выслать российских дипломатов из ФРГ. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт.

«Не сумев сорвать запуск газопровода СП-2, Бербок совершенно без повода выслала двух российских дипломатов, что понизило градус и без того непростых российско-германских отношений», — заявил он.

По словам парламентария, поведение министра можно сравнить «со слоном в посудной лавке». Шмидт также допустил, что Бербок вообще не слышала о таком понятии, как дипломатия.

«Похоже, Германию на внешнеполитической арене с таким министром ожидают сплошные фиаско», — заключил он.

В свою очередь, депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек сказал «Известиям», что нет никаких сомнений в том, что и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, и недавно сформированное правительство Олафа Шольца занимают явно более антироссийскую линию, вероятно, в результате давления США.

Он также отметил, что реакция России на высылку двух дипломатов из Берлина была взвешенной и вполне укладывалась в рамки дипломатической конвенции.

15 декабря власти ФРГ объявили двух дипломатов посольства РФ в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Тогда власти ФРГ заявили, что расправа была совершена якобы «по указу российских государственных» инстанций.

Бербок отметила, что данное убийство представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Кроме того, она заявила, что убийство было якобы совершено по государственному заказу.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва категорически не согласна «с таким выводом и такой формулировкой».

В тот же день Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии и приговорил его к пожизненному заключению. Прокуратура посчитала, что убийство было якобы совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.

В ответ на высылку российских дипломатов РФ объявила о зеркальных мерах. В МИД России отметили, что решение выслать дипломатов ФРГ стало ответом на действия немецких коллег. В МИДе подчеркнули, что приговор по делу Хангошвили в отношении россиянина Соколова является абсолютно несправедливым и необъективным.

В октябре 2020 года сообщалось, что Хангошвили участвовал в подготовке теракта в метро Москвы и в Беслане в 2004 году, а в 2013 году организовал канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию. В 2002 году Хангошвили был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме.