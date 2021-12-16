В Кремле оценили влияние дела Хангошвили на запуск СП-2

В проекте трубопровода «Северный поток – 2» (СП-2) заинтересованы Россия и Германия, дело об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и немецким канцлером Олафом Шольцем. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Проект представляет большой интерес для всех европейских потребителей. Этот эпизод относится к неприятным, но мы считаем, что это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между Путиным и новым канцлером», — сообщил Песков.

Комментируя приговор суда в отношении Вадима Соколова (Красикова), которого Высший суд Берлина признал виновным в убийстве Хангошвили, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва категорически не согласна «с таким выводом и такой формулировкой».

МИД России в свою очередь заявил, что вердикт в отношении Соколова «носит характер явного политического заказа». В министерстве подчеркнули, что разочарованы высылкой российских дипломатов, которую Германия осуществила «под предлогом» приговора, который был вынесен Соколову.

Данный шаг в МИДе назвали «очередной недружественной акцией» в адрес Москвы.

Накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что РФ в ближайшее время будет объявлено об ответных шагах Берлину на высылку дипломатов.

12 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что СП-2 не может быть одобрен на данный момент, так как пока не соответствует предписаниям европейского права в области энергетики.

Вместе с тем член комитета бундестага по международным делам Тино Крупалла сообщил «Известиям», что Бербок действует вопреки интересам страны в вопросе ввода трубопровода в эксплуатацию

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.