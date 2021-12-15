Суд признал россиянина виновным в убийстве гражданина Грузии в ФРГ

Высший суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Германии. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает ТАСС.

Суд признал гражданина России виновным. Указывалось на особую тяжесть его деяния. Также судья указал, что нет сомнений в том, что Хангошвили «нес ответственность за гибель людей», выступая на стороне чеченских боевиков.

Во время задержания у обвиняемого был обнаружен пистолет и паспорт гражданина РФ на имя Вадима Соколова.

7 октября 2020 года прокуратура Берлина предъявила Соколову обвинение в убийстве Хангошвили и незаконном владении полуавтоматическим огнестрельным оружием.

Согласно данным следствия, обвиняемый под видом туриста приехал в Париж из Москвы 17 августа 2019 года. После этого он направился в Берлин, где жертва убийства попросил убежища в 2016 году. В день совершения преступления, как считают правоохранители, злоумышленник подошел к своей жертве сзади и застрелил его из пистолета с глушителем, а потом еще два раза выстрелил в голову упавшему мужчине.

Ранее, в октябре 2020 года, сообщалось, что Хангошвили участвовал в подготовке теракта в метро Москвы и в Беслане в 2004 году, а в 2013 году организовал канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию.

Об убийстве гражданина Грузии в берлинском парке общественности стало известно 24 августа 2019 года. В 2002 году Хангошвили был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме. В Германии убитый проживал под именем Торнике Кавтарашвили.