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Прокуратура в ФРГ предъявила россиянину обвинения в убийстве

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Прокуратура Берлина предъявила россиянину обвинения в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике К.) и незаконном владении полуавтоматическим огнестрельным оружием. Об этом 7 октября сообщает «РИА Новости».

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«Состав преступления квалифицируется как убийство и незаконное владение полуавтоматическим огнестрельным оружием», — приводятся слова прокурора федерального суда Германии Роланда Георга. Суд над россиянином начнется в среду, 7 октября.

По словам адвоката обвиняемого Роберта Унгера, его подзащитного зовут Вадим Соколов, он россиянин, житель Брянска.

Согласно данным следствия, обвиняемый под видом туриста приехал в Париж из Москвы 17 августа 2019 года. После этого он направился в Берлин, где жертва убийства просил убежища в 2016 году. В день совершения преступления, как считают правоохранители, злоумышленник подошел к своей жертве сзади и застрелил его из пистолета с глушителем, а потом еще два раза выстрелил в голову упавшему мужчине.

Об убийстве гражданина Грузии в берлинском парке общественности стало известно 24 августа 2019 года. По данным СМИ, жертвой оказался Зелимхан Хангошвили, объявленный в 2002 году в России в розыск по подозрению в терроризме. В Германии убитый проживал под именем Торнике Кавтарашвили.

Его застрелил неизвестный велосипедист, который после нападения скрылся с места ЧП. По версии полиции, оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее.

На следующий день по подозрению в причастности был арестован 49-летний россиянин Вадим Красиков, или Вадим С., который в 2014 году был объявлен в федеральный розыск в России по делу о заказном убийстве.

4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России и двух работников спецслужб РФ, так как посчитал, что Москва принимает недостаточное участие в расследовании преступления. В свою очередь, российский МИД объявил двух сотрудников германского посольства персонами нон грата.

Через несколько дней после этого президент России Владимир Путин заявил, что убитый был террористом и одним из организаторов взрывов в московском метро. При этом российский лидер подчеркнул, что убийство могло стать результатом бандитских разборок. Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что Россия увеличила число контактов с немецкими властями для расследования убийства гражданина Грузии.

В феврале текущего года федеральная прокуратура Германии повторно арестовала подозреваемого в убийстве. Помимо обвинений в расстреле человека ведомство вменяло мужчине совершение преступления, связанного с незаконным хранением оружия.

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