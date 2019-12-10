Путин заявил о причастности убитого в Берлине грузина к взрывам в метро Москвы

Человеком, убитым в Берлине и ставшим причиной высылки российских дипломатов из ФРГ, был один из организаторов взрывов в метро Москвы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.

По словам российского лидера, высылка дипломатов РФ из Германии была некорректна.

«В Берлине был убит не грузин, а боевик: жестокий и кровавый человек, он был одним из организаторов взрывов в метро Москвы», — цитирует президента ТАСС.

Путин указал, что на высылку дипломатов Россия ответит зеркально. В то же время он выразил уверенность, что ситуация не приведет к ухудшению отношений с Германией.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя инцидент с убийством, отметила, что Берлин попросил у Москвы помощи в расследовании.

«Мы обсудили эту тему в ходе двусторонней встречи, и я подчеркнула, что мы со стороны Германии ожидаем от России сотрудничества. Мы хотим, чтобы Россия предоставила нам информацию, которой обладает», — сказала Меркель, отметив, что у прокуратуры Германии нет ничего, кроме подозрений.

4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России и двух работников спецслужб РФ в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.

По данным издания The Wall Street Journal, немецкие следователи подозревают, что к произошедшему причастен связанный с Москвой человек. В материале утверждалось, что в случае обнаружения доказательств власти ФРГ введут санкции против России.

23 августа стало известно, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде застрелил прохожего и скрылся. На следующий день был задержан 49-летний россиянин.

По данным СМИ, застрелен был гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, объявленный в 2002 году в России в розыск по подозрению в терроризме. Кроме того, сообщалось о его связи с лидерами незаконных вооруженных формирований Асланом Масхадовым, Шамилем Басаевым, Доку Умаровым и другими.

При этом задержанного россиянина журналисты назвали Вадимом Красиковым, находящимся в федеральном розыске по делу о заказном убийстве.