Хайли лайкли 2.0: кто стоит за скандалом Берлина и Москвы

В преддверии встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» между Москвой и Берлином вспыхнул неожиданный шпионский скандал. МИД ФРГ сообщил о наличии доказательств причастности властей РФ к убийству гражданина Грузии в немецкой столице. И объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. На Смоленской площади пообещали «комплекс ответных мер». Между тем опрошенные «Известиями» немецкие политики и эксперты подозревают, что в громком скандале, скорее всего, не обошлось без «руки Вашингтона». И обещают поднять вопрос о прозрачности дальнейшего расследования на ближайшем заседании бундестага.

Откуда руки растут

Начало истории, которая на этой неделе неожиданно доросла до уровня межгосударственного скандала, было положено 23 августа — тогда в Берлине выстрелом в голову был убит 40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Нападавший скрылся с места преступления, но спустя несколько дней его поймали. Убийцей оказался некий 49-летний россиянин (его имя пока не афишируется). Практически сразу немецкие СМИ принялись писать, что приоритетная версия следствия — сценарий «профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства», а заказчиком выступали либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.

V2 Место, где был убит Хангошвили Фото: Getty Images/Sean Gallup

По информации Deutsche Welle, в ходе второй чеченской войны Хангошвили сражался против российских правительственных войск на стороне боевиков, а в последующие годы участвовал «в антироссийских действиях» на территории Украины и Грузии, однако вслед за несколькими покушениями на жизнь в Грузии перебрался в Германию. По некоторым данным, он причастен к убийству более 60 человек.

4 декабря версия о причастности иностранного государства к его убийству стала официальной — МИД ФРГ заявил о достаточности фактических доказательств в связи с инцидентом «государственных органов РФ или властей Чеченской Республики как части РФ».

МИД Германии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. Столь резкий шаг внешнеполитическое ведомство мотивировало тем, «что российские власти, несмотря на неоднократные высокопоставленные и решительные просьбы, не приняли достаточного участия в расследовании убийства».

V1 Акция протеста возле посольства Германии в Тбилиси в связи с убийством Зелимхана Хангошвили в Берлине, 10 сентября 2019 года Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

РФ, с самого начала отрицавшая любую причастность к этому инциденту, пообещала «осуществить комплекс ответных мер». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал версию о причастности российских властей к убийству «абсолютно беспочвенным предположением». Но вместе с тем выразил уверенность, что эта история не сможет омрачить намеченную на 9 декабря встречу президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на полях «нормандского саммита».

Скандалы, интриги, расследования

Скандал грянул незадолго до проведения первого за три года «нормандского саммита» — на это обратили не только в Москве.

— Высылка российских дипломатов не способствует успешному проведению предстоящих переговоров в «нормандском формате». Нам, немцам, нужны хорошие отношения с Россией, чтобы помочь положить конец войне в Донбассе, потому что эта война — угроза миру в Европе. Но Хайко Маас (глава МИДа. — «Известия») и правительство Германии еще раз доказали, как они далеки от дипломатии, — сказал «Известиям» депутат берлинского городского совета от АдГ Гуннар Линдеманн.

Он также подчеркнул: никаких доказательств того, что российское правительство несет ответственность за убийство гражданина Грузии в Берлине, нет и этот инцидент больше похож на бандитскую разборку. В связи с этим высылка двух российских дипломатов, по его словам, «не совсем понятна».

V3 Здание немецкого парламента Фото: ТАСС/picture alliance/Daniel Kalker

Сомнительной эта история представляется и еще одному немецкому политику — члену международного комитета бундестага Вальдемару Гердту. На ближайшем заседании бундестага «Альтернатива для Германии», членом которой он является, поднимет вопрос о доверии следствию в этом деле, заверил господин Гердт «Известия».

— Я намерен поднять вопрос о том, чтобы следствие по этому делу было максимально открытым, поскольку пока вопросов к действиям властей ФРГ больше, чем ответов, — подчеркнул политик.

Скандал за считаные дни до начала переговоров в «нормандском формате» и на фоне новостей о скором запуске «Северного потока – 2» вряд ли был чистым совпадением, отметил он.

— Вся ситуация выглядит как какой-то политический заказ третьей страны, заинтересованной в том, чтобы поссорить Берлин и Москву, — заявил Вальдемар Гердт. — Обстановку в последнее время накаляют США, которые обещали принять все возможные и невозможные меры для остановки «Северного потока – 2».

М4 Газопровод «Северный поток – 2» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если явных резонов вставлять палки в колеса «нормандскому саммиту» у Вашингтона нет, то своего неприятия «Северного потока – 2» американская сторона не только не скрывала, но, напротив, всячески его подчеркивала. С Капитолийского холма то и дело звучали угрозы ввести санкции против европейских компаний, участвующих в проекте строительства газопровода. При этом они не прекратились даже после недавнего одобрения этого проекта Данией.

Многие эксперты обратили внимание, что одной из первых о намерении немецкой прокуратуры «повесить» убийство на Россию сообщила американская газета Wall Street Journal — еще до официального сообщения самого ведомства. При этом издание отметило: если информация подтвердится, против России могут ввести «дипломатические или другие санкции», что угрожает энергетическому партнерству Москвы и Берлина. Это было бы очень на руку США, активно агитирующих Европу в пользу приобретения более дорогого американского сжиженного природного газа.

Знакомый почерк

Европейские страны уже массово высылали российских дипломатов. В 2018 году поводом к этому стал так называемый инцидент в Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Британия, на чьей территории произошел этот инцидент, недолго думая обвинила в отравлении Россию — со ставшей уже нарицательной формулировкой Highly likely.

V5 Полицейские у дома Сергея Скрипаля, апрель 2018 года Фото: REUTERS/Hannah Mckay

— Шумиха вокруг отравления Скрипалей всплыла как раз накануне чемпионата мира по футболу в России, высылка российских дипломатов из Берлина из-за убийства гражданина Грузии — на фоне заявлений США о «Северном потоке – 2» и юбилейного саммита НАТО, на котором Россию прямым текстом называют «главной угрозой» , — отметил в беседе с «Известиями» научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

Эксперт также предположил, что Берлин вряд ли пойдет на дальнейшее обострение отношений с Россией — непохоже, чтобы ФРГ была заинтересована в задействовании санкционного механизма, тем более на уровне всего ЕС. Подтверждением этого стало сообщение Sueddeutsche Zeitung о том, что Германия не будет призывать страны-партнеры к высылке российских дипломатов, как это делал Лондон в «деле Скрипалей».