В ФРГ увидели «больше контактов» с РФ по расследованию убийства в Берлине

Власти Германии наблюдают больше контактов с Россией по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, чем раньше. Об этом в среду, 18 декабря, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге.

«Мы должны были выслать этих дипломатов, потому что определенное время не видели готовности к кооперации со стороны российских инстанций <…> И теперь мы видим больше контактов», — цитирует ее ТАСС.

Также Меркель отметила, что правительство страны проводит расследование убийства «на необходимом уровне».

10 декабря президент России Владимир Путин заявил о причастности убитого грузина к взрывам в метро Москвы, а также о том, что Москва неоднократно призывала немецкие власти его выдать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что убитый действительно был объявлен Россией в розыск. В тот же день российский лидер пообещал помочь в расследовании этого убийства.

23 августа в Берлине мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. Убитым, по данным СМИ, оказался гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, объявленный в 2002 году в России в розыск по подозрению в терроризме.

На следующий день по подозрению в причастности был арестован 49-летний россиянин Вадим Красиков. В январе 2014 года в России его объявили в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

Германия полагает, что Россия принимает недостаточное участие в расследовании преступления. В связи с этим, 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ.

Руководствуясь принципами взаимности, 12 декабря Россия также объявила двух сотрудников посольства ФРГ персонами нон грата и потребовала покинуть страну.