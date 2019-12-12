Захарова подтвердила нахождение в розыске убитого в ФРГ Хангошвили

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, убитый в Берлине в августе, действительно был объявлен Россией в розыск. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 декабря.

По ее словам, данную информацию подтвердили в правоохранительных органах.

«Все детали относительно процедуры оформления розыска, постановки соответствующей информации в базы данных — это вопрос к правоохранительным органам», — цитирует Захарову «Интерфакс».

Ранее об объявлении Хангошвили в розыск говорилось в расследовании The Insider, Der Spiegel и Bеllingcat. Утверждалось, что в 2002 году Россия заподозрила его в терроризме.

Речь идет об убийстве, произошедшем 23 августа в одном из районов столицы Германии. Неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. По версии полиции, оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее. На следующий день по подозрению в причастности был арестован 49-летний россиянин.

Как пишет The Insider, арестованного зовут Вадим Соколов, настоящее его имя — Вадим Красиков. В январе 2014 года в России его объявили в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

По данным СМИ, убитым является именно Хангошвили. Как пишет Spiegel, инцидент может быть связан с организованной преступностью. Известно, что убитый считался в Грузии доверенным лицом органов безопасности и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. Известно, что на него уже совершалось покушение в Тбилиси, после чего он бежал на Украину.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах РФ утверждает, что Хангошвили был связным действующих на территории Северного Кавказа лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева. Также он был тесно связан с иностранными наемниками Абу-Хавсом, Хаттабом, Абу-аль-Валидом.

Германия полагает, что Россия принимает недостаточное участие в расследовании преступления. В связи с этим, 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ и потребовал от двух сотрудников российских спецслужб покинуть страну.

Руководствуясь принципами взаимности, 12 декабря Россия также объявила двух сотрудников посольства ФРГ персонами нон грата и потребовала покинуть страну. В Кремле данную меру назвали вынужденной и неизбежной, а также выразили надежду, что решение не повлияет на двусторонние отношения. В Германии же данный шаг назвали неоправданным, добавив, что оставляют за собой «право на дальнейшие шаги».