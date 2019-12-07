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Подозреваемый в убийстве Хангошвили просил убежища во Франции

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Фото: TASS/EPA
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Вадим Красиков (также известен под фамилией Соколов), который был арестован немецкой полицией по подозрению в убийстве боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе нынешнего года, подал прошение о получении политического убежища во Франции. Об этом сообщила французская газета Le Monde в субботу, 7 декабря.

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Отмечается, что немецкие власти передали запрос Красикова (настоящая фамилия — Соколов. — Ред.) во французское консульство в Москве 26 августа, спустя три дня после убийства Хангошвили. Это было сделано по причине того, что арестованный въехал в шенгенскую зону через Париж. Издание отмечает, что в сентябре Федеральная прокуратура Германии уже направляла к Франции запрос о взаимной правовой помощи в отношении человека по фамилии Соколов.

Помимо этого проведенное немецкими спецслужбами расследование выявило, что паспорт Соколова был действительным, но содержал недостоверную информацию.

Зелимхана Хангошвили (в документах полиции он значился как Торнике К.) застрелили в августе нынешнего года. По версии следствия, его убил мужчина на велосипеде. По подозрению в совершении преступления полиция задержала Соколова. Позже стало известно, что последний находился в России в федеральном розыске с 2014 года по делу о заказном убийстве.

Хангошвили в 2003–2004 годах возглавлял отряд боевиков и совершал нападения на российских военных и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, он помогал в организации терактов Аслана Масхадова и Шамиля Басаева.

4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с делом об убийстве.

В российском дипведомстве пообещали принять ответные меры, а заявление немецкого министерства назвали безосновательным и недружественным.

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